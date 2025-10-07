Live
Енергетики розповіли, кому в Харкові вже дали світло

Суспільство 09:59   07.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Енергетики розповіли, кому в Харкові вже дали світло Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що абоненти, які залишилися без світла в Харкові після ворожої атаки 5 жовтня, вже з електроенергією. 

У повідомленні наголосили: енергетики працювали цілодобово, попри загрози обстрілів.

“Фахівці АТ «Харківобленерго» працювали безперервно, незважаючи на небезпеку та складні умови, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки харків’ян”, – зазначили фахівці.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.

Вранці 6 жовтня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктуриПізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок “прильотів” без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
