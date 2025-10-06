Через нічні обстріли без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян
Про нічні обстріли в Харкові та області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У ніч проти 6 жовтня росіяни обстріляли 16 БпЛА Новобаварський та Шевченківський райони Харкова. В результаті в обласному центрі досі без світла 21 881 абонент, мешканцям селища Високий електропостачання вже відновили, зазначив Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали – пʼять. У м. Харків постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 37-річна жінка; у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки“, – розповів начальник ХОВА.
Ворог випустив по Харківщині таке озброєння:
- 16 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- п’ять fpv-дронів;
- БпЛА (тип встановлюється).
“У м. Харків пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі; у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Куп’янськ-Вузловий, с. Колодязне)“, – зазначив Синєгубов.
У Харкові пошкоджені 16 приватних будинків, гараж і авто.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.
Вранці 6 жовтня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури.
