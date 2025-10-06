Из-за ночных обстрелов без света остались почти 22 тысячи харьковчан

Live
Происшествия 09:05   06.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях обстрелов в Харькове и области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

В ночь на 6 октября россияне обстреляли 16 БпЛА Новобаварский и Шевченковский районы Харькова. В результате в областном центре до сих пор без света 21 881 абонентов, жителям поселка Высокий электроснабжение уже восстановили, отметил Синегубов.

«В результате обстрелов погибли два человека, пострадали — пять. В Харькове пострадали женщины 83 и 38 лет и мужчины 67 и 63 лет; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады пострадала 37-летняя женщина; в с. Колодезное Двуречанской громады погибли 50-летний и 35-летний мужчины», – рассказал начальник ХОВА.

Враг выпустил по Харьковщине такое вооружение:

  • 16 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • пять fpv-дронов;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Обстрел Харькова 6 сентября

«В Купянском районе повреждены два автомобиля (сел. Купянск-Узловой, с. Колодязное); в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Гороховатка)», – отметил Синегубов.

В Харькове повреждены 16 частных домов, гараж и авто.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. На данный момент известно о четырех раненых.

Утром 6 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

Читайте также: Количество боев растет: 31 раз пытались прорваться россияне на севере области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
