Кількість боїв зростає: 31 раз намагалася прорватися РФ на півночі області
Про збільшення інтенсивності боїв на Південно-Слобожанському напрямку пишуть у Генштабі ЗСУ.
Так, на півночі області росіяни намагалися прорватися 31 раз. Українські захисники стримували атаки ворога біля Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському напрямку зафіксували вісім штурмів ворога в районі Куп’янська, Одрадного, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки, Куп’янська та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
Втрати росіян такі:
Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 08:10
