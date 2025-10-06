Live
Кількість боїв зростає: 31 раз намагалася прорватися РФ на півночі області

Україна 08:10   06.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про збільшення інтенсивності боїв на Південно-Слобожанському напрямку пишуть у Генштабі ЗСУ.

Так, на півночі області росіяни намагалися прорватися 31 раз. Українські захисники стримували атаки ворога біля Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському напрямку зафіксували вісім штурмів ворога в районі Куп’янська, Одрадного, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки, Куп’янська та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

Втрати росіян такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
