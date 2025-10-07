Сегодня трамвай №23 будет ходить по-другому из-за обстрелов
Об изменениях в движении трамвая №23 сегодня, 7 октября, проинформировали в пресс-службе горсовета.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, трамвай временно курсирует от разворотного круга «Салтовский» до разворотного круга «602-й микрорайон» (через пр. Тракторостроителей и Салтовское шоссе)», – уточнили в пресс-службе мэрии.
Напомним, серия взрывов в Харькове началась после 22:30 6 октября. После чего в отдельных районах города начались перебои с электроснабжением. В Немышлянском районе Харькова начался пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов уточнил: 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне по Харькову, все — по Немышлянскому району. Утром 7 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остались более десяти тысяч горожан в Немышлянском и Индустриальном районах.
Читайте также: Энергетики рассказали, кому в Харькове уже дали свет
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня трамвай №23 будет ходить по-другому из-за обстрелов»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 10:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях в движении трамвая №23 сегодня, 7 октября, проинформировали в пресс-службе горсовета. ".