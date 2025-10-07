Сегодня трамвай №23 будет ходить по-другому из-за обстрелов

Об изменениях в движении трамвая №23 сегодня, 7 октября, проинформировали в пресс-службе горсовета.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, трамвай временно курсирует от разворотного круга «Салтовский» до разворотного круга «602-й микрорайон» (через пр. Тракторостроителей и Салтовское шоссе)», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, серия взрывов в Харькове началась после 22:30 6 октября. После чего в отдельных районах города начались перебои с электроснабжением. В Немышлянском районе Харькова начался пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов уточнил: 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне по Харькову, все — по Немышлянскому району. Утром 7 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остались более десяти тысяч горожан в Немышлянском и Индустриальном районах.