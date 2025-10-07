Live
Без света больше десяти тысяч харьковчан, обесточены два района – Синегубов

Происшествия 08:52   07.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что по состоянию на утро 7 октября без света 10 387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.

По Немышлянском району, уточнил Синегубов, ударили 25 БпЛА.

«В результате обстрела в пос. Боровой пострадали 67-летний и 54-летний мужчины», – сообщил начальник ХОВА.

Враг выпустил по региону:

  • две ракеты (тип устанавливается);
  • 25 БпЛА типу «Герань-2»;
  • три fpv-дрона;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Купянском районе повреждено здание завода, частный дом и авто.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (поселок Боровая); в Богодуховском районе поврежден частный дом, сарай, хозяйственные сооружения, электросети (с. Рясное)», – отметил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
