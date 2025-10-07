Без света больше десяти тысяч харьковчан, обесточены два района – Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что по состоянию на утро 7 октября без света 10 387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.
По Немышлянском району, уточнил Синегубов, ударили 25 БпЛА.
«В результате обстрела в пос. Боровой пострадали 67-летний и 54-летний мужчины», – сообщил начальник ХОВА.
Враг выпустил по региону:
- две ракеты (тип устанавливается);
- 25 БпЛА типу «Герань-2»;
- три fpv-дрона;
- два БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Купянском районе повреждено здание завода, частный дом и авто.
«В Изюмском районе поврежден автомобиль (поселок Боровая); в Богодуховском районе поврежден частный дом, сарай, хозяйственные сооружения, электросети (с. Рясное)», – отметил Синегубов.
