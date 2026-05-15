Два трамваї не ходитимуть у Харкові вихідними, їх замінять автобуси
BorisShvets
У суботу та неділю, 16 та 17 травня, у Харкові тимчасово не курсуватимуть трамваї №1 та №12. Замість них працюватимуть автобуси з такими ж номерами. Також зміняться маршрути тролейбусів №2 та №18.
Причина – виконання робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у міській раді.
Тролейбус №2 з 8:00 16 травня до 17:00 17 травня курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції.
Маршрут тролейбуса №18 у цей період буде розділено на дві частини:
- за своїм маршрутом зі збільшеним інтервалом руху (за рахунок використання автономного ходу);
- до розворотного кола «Вул. Клочківська» (через вул. Космонавтів та вул. 23 Серпня).
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, рух транспорту на вулиці Северина Потоцького в Харкові на ділянці від вулиці Миру до проспекту Героїв Харкова заборонено до 20:00 30 червня. Це пов’язано з необхідністю продовжити термін ремонту колектора. Раніше рух планували відкрити 15 травня.
Читайте також: Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два трамваї не ходитимуть у Харкові вихідними, їх замінять автобуси», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 19:03;