Два трамваї не ходитимуть у Харкові вихідними, їх замінять автобуси

Транспорт 19:03   15.05.2026
Олена Нагорна
У суботу та неділю, 16 та 17 травня, у Харкові тимчасово не курсуватимуть трамваї №1 та №12. Замість них працюватимуть автобуси з такими ж номерами. Також зміняться маршрути тролейбусів №2 та №18.

Причина – виконання робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у міській раді.

Тролейбус №2 з 8:00 16 травня до 17:00 17 травня курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції.

Маршрут тролейбуса №18 у цей період буде розділено на дві частини:

  • за своїм маршрутом зі збільшеним інтервалом руху (за рахунок використання автономного ходу);
  • до розворотного кола «Вул. Клочківська» (через вул. Космонавтів та вул. 23 Серпня).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, рух транспорту на вулиці Северина Потоцького в Харкові на ділянці від вулиці Миру до проспекту Героїв Харкова заборонено до 20:00 30 червня. Це пов’язано з необхідністю продовжити термін ремонту колектора. Раніше рух планували відкрити 15 травня.

  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 19:03;

