Live

У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)

Суспільство 16:52   02.02.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Повідомлення про аварію на вулиці Георгія Тарасенка правоохоронці отримали сьогодні, 2 лютого об 11:11, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що водій автобуса Karsan не надав перевагу в русі та зіштовхнувся з автомобілем Hyundai Tucson під керуванням 57-річного чоловіка», – зазначили копи.

73-річний водій автобуса отримав забої. Його шпиталізували.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

У поліції уточнили, що пасажирів у транспортному засобі не було.

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Відео: телеграм-канал «Труха. Харків»

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що водій Daewoo в Харкові збив собаку та кинув на дорозі. Відео інциденту потрапило в соцмережі. Небайдужі харків’яни, які були поряд, одразу відвезли тварину до ветеринарної клініки. Псу надають допомогу. А водія 30 січня розшукала поліція. На нього склали протоколи за порушення правил руху та те, що залишив місце ДТП.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

31.01.2026
Без опалення залишилося місто на Харківщині через стрибок напруги
29.01.2026
Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)
28.01.2026
Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід
25.01.2026
Автівка зробила сальто: небезпечна ДТП сталася під Харковом (відео)
24.01.2026
Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 16:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про аварію на вулиці Георгія Тарасенка правоохоронці отримали сьогодні, 2 лютого об 11:11, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".