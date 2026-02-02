У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)
Повідомлення про аварію на вулиці Георгія Тарасенка правоохоронці отримали сьогодні, 2 лютого об 11:11, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Попередньо встановлено, що водій автобуса Karsan не надав перевагу в русі та зіштовхнувся з автомобілем Hyundai Tucson під керуванням 57-річного чоловіка», – зазначили копи.
73-річний водій автобуса отримав забої. Його шпиталізували.
У поліції уточнили, що пасажирів у транспортному засобі не було.
Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку.
Відео: телеграм-канал «Труха. Харків»
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що водій Daewoo в Харкові збив собаку та кинув на дорозі. Відео інциденту потрапило в соцмережі. Небайдужі харків’яни, які були поряд, одразу відвезли тварину до ветеринарної клініки. Псу надають допомогу. А водія 30 січня розшукала поліція. На нього склали протоколи за порушення правил руху та те, що залишив місце ДТП.
