У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)

Повідомлення про аварію на вулиці Георгія Тарасенка правоохоронці отримали сьогодні, 2 лютого об 11:11, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що водій автобуса Karsan не надав перевагу в русі та зіштовхнувся з автомобілем Hyundai Tucson під керуванням 57-річного чоловіка», – зазначили копи.

73-річний водій автобуса отримав забої. Його шпиталізували.

У поліції уточнили, що пасажирів у транспортному засобі не було.

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку.

Відео: телеграм-канал «Труха. Харків»

