Не їздить автобус до Харкова, не забирають сміття: ситуація в Руській Лозовій
У селі Руська Лозова на Харківщині через загрозу ворожих ударів призупинили роботу автобуса й комунальної техніки, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
Він зазначив, що автобусне сполучення за маршрутом «Руська Лозова – Харків» тимчасово призупинили у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації.
«Та з метою недопущення загрози життю пасажирів і водіїв, оскільки 11 лютого росіяни вдарили дроном по місцевому рейсовому автобусу. Через це існують об’єктивні ризики, що унеможливлюють безпечне та стабільне здійснення регулярних перевезень. Станом на сьогодні перевізник не має можливості гарантувати належний рівень безпеки під час виконання рейсів», – пояснив Задоренко.
Тож, додав він, відновлять перевезення тільки після стабілізації ситуації та отримання відповідних погоджень від компетентних служб.
Також, констатує Задоренко, систематичний характер носять російські удари по комунальній техніці. Тому в селі тимчасово призупинили надання послуги з вивезення побутових відходів.
«Нарахування плати за період фактичної відсутності послуги здійснюватися не буде. Після стабілізації безпекової ситуації КП відновить роботу, проведе ліквідацію утворених стихійних сміттєзвалищ і здійснить очищення контейнерних майданчиків», – обіцяють у МВА.
Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 13:09