Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов

Події 08:58   18.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів області та Харків, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Постраждалих через “прильоти” немає, зазначив він.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • сім fpv-дронів;
  • 12 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджена господарська споруда, приватний будинок та авто, у Куп’янському – “прилетіло” по будинку та машині.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бахтин), приватний будинок, будівлю (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (с. Березівське); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів), два автомобілі (с. Шестакове)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
