Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов
Скриншот
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів області та Харків, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждалих через “прильоти” немає, зазначив він.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- КАБ;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- сім fpv-дронів;
- 12 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджена господарська споруда, приватний будинок та авто, у Куп’янському – “прилетіло” по будинку та машині.
“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бахтин), приватний будинок, будівлю (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (с. Березівське); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів), два автомобілі (с. Шестакове)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 08:58;