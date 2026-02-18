Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів області та Харків, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих через “прильоти” немає, зазначив він.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

КАБ;

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

сім fpv-дронів;

12 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджена господарська споруда, приватний будинок та авто, у Куп’янському – “прилетіло” по будинку та машині.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бахтин), приватний будинок, будівлю (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (с. Березівське); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів), два автомобілі (с. Шестакове)“, – додав Синєгубов.