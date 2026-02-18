Больше двух десятков БпЛА выпустили россияне по области за сутки – Синегубов

В течение минувших суток россияне обстреляли 12 населенных пунктов области, а также Харьков, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадавших из-за «прилетов» нет, отметил он.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

ракета (тип устанавливается);

КАБ;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

семь fpv-дронов;

12 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждена хозпостройка, частный дом и авто, в Купянском – «прилетело» по дому и машине.

«В Изюмском районе поврежден частный дом (с. Бахтин), частный дом, здание (г. Изюм); в Харьковском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (с. Березовское); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (сел. Старый Салтов), два автомобиля (с. Шестаково)», – добавил Синегубов.