Больше двух десятков БпЛА выпустили россияне по области за сутки – Синегубов

Происшествия 08:58   18.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне обстреляли 12 населенных пунктов области, а также Харьков, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

Пострадавших из-за «прилетов» нет, отметил он.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • семь fpv-дронов;
  • 12 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждена хозпостройка, частный дом и авто, в Купянском – «прилетело» по дому и машине.

«В Изюмском районе поврежден частный дом (с. Бахтин), частный дом, здание (г. Изюм); в Харьковском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (с. Березовское); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (сел. Старый Салтов), два автомобиля (с. Шестаково)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Где шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
