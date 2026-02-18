Live

Где шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 08:00

Украина 08:06   18.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 08:00

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев. 

На севере области украинские защитники отбили четыре атаки россиян в районе Волчанских Хуторов, Прилипки и Охримовки.

А на Купянском направлении – враг пытался прорваться трижды около Куриловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и произвел 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Читайте также: ISW: у ВСУ есть успехи в Купянске, РФ продвинулась на Боровском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, атаки РФ
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, атаки РФ
18.02.2026, 09:57
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов
Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов
17.02.2026, 21:35
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
18.02.2026, 09:29
Снег, дождь, сильный ветер: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде
Снег, дождь, сильный ветер: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде
17.02.2026, 13:07
В Харькове и области начались аварийные отключения света
В Харькове и области начались аварийные отключения света
18.02.2026, 10:24

Новости по теме:

17.02.2026
Почти два десятка боев было на Харьковщине – где атаковала РФ
16.02.2026
ISW: у СОУ есть успехи в Купянске и на севере области
16.02.2026
Интенсивность боев уменьшилась: на Харьковщине было пять атак РФ
13.02.2026
Генштаб: третий день подряд враг почти не проявляет активности на Купянщине
12.02.2026
Где было сложнее на Харьковщине, сообщил утром Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 08:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев. ".