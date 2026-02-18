Где шли бои на Харьковщине: данные Генштаба на 08:00
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине было семь боев.
На севере области украинские защитники отбили четыре атаки россиян в районе Волчанских Хуторов, Прилипки и Охримовки.
А на Купянском направлении – враг пытался прорваться трижды около Куриловки и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и произвел 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
Читайте также: ISW: у ВСУ есть успехи в Купянске, РФ продвинулась на Боровском направлении
Новости по теме:
