Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00

Україна 08:06   18.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв. 

На півночі області українські захисники відбили чотири атаки росіян у районі Вовчанських Хуторів, Приліпки та Охрімівки.

А на Куп’янському напрямку – ворог намагався прорватися тричі біля Курилівки та Новоосинового.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:

Читайте також: ISW: у ЗСУ є успіхи в Куп’янську, РФ просунулась на Борівському напрямуц

