Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині було сім боїв.
На півночі області українські захисники відбили чотири атаки росіян у районі Вовчанських Хуторів, Приліпки та Охрімівки.
А на Куп’янському напрямку – ворог намагався прорватися тричі біля Курилівки та Новоосинового.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Читайте також: ISW: у ЗСУ є успіхи в Куп’янську, РФ просунулась на Борівському напрямуц
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 08:06;