ISW: у ЗСУ є успіхи в Куп’янську, РФ просунулась на Борівському напрямку
В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що українські захисники мають успіхи на Куп’янському напрямку.
Зокрема, на геолокаційних кадрах видно, як росіяни б’ють по українських позиціях у північній частині Куп’янська. Раніше ці території в місті утримували окупанти.
“16 та 17 лютого російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки та у напрямку Новоосинового”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також аналітики інформують про незначне просування ЗС РФ на півдні від Новоєгорівки. Населений пункт розташований на Борівському напрямку.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний схід Олександрівки (на південь від Борової)”, – додали в ISW.
Тим часом ситуація на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках – стабільна.
Новини за темою:
18 Лютого 2026 в 07:32