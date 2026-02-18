Live

ISW: у ЗСУ є успіхи в Куп'янську, РФ просунулась на Борівському напрямку

Україна 07:32   18.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: у ЗСУ є успіхи в Куп’янську, РФ просунулась на Борівському напрямку

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що українські захисники мають успіхи на Куп’янському напрямку. 

Зокрема, на геолокаційних кадрах видно, як росіяни б’ють по українських позиціях у північній частині Куп’янська. Раніше ці території в місті утримували окупанти.

“16 та 17 лютого російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки та у напрямку Новоосинового”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також аналітики інформують про незначне просування ЗС РФ на півдні від Новоєгорівки. Населений пункт розташований на Борівському напрямку.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний схід Олександрівки (на південь від Борової)”, – додали в ISW.

Тим часом ситуація на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках – стабільна.

Читайте також: Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов

