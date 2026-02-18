ISW: у ВСУ есть успехи в Купянске, РФ продвинулась на Боровском направлении
В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что у украинских защитников есть успехи на Купянском направлении.
В частности, на геолокационных кадрах видно, как россияне бьют по украинским позициям в северной части Купянска. Ранее же эти территории в городе удерживали оккупанты.
«16 и 17 февраля российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и к юго-востоку от Купянска вблизи Куриловки и в направлении Новоосинового», – отметили в Институте изучения войны.
Также аналитики информируют о незначительном продвижении ВС РФ на юге от Новоегоровки. Населенный пункт расположен на Боровском направлении.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку Александровки (южнее Боровой)», – добавили в ISW.
Тем временем ситуация на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях – стабильная.
