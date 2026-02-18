Live

ISW: у ВСУ есть успехи в Купянске, РФ продвинулась на Боровском направлении

Украина 07:32   18.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: у ВСУ есть успехи в Купянске, РФ продвинулась на Боровском направлении

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что у украинских защитников есть успехи на Купянском направлении. 

В частности, на геолокационных кадрах видно, как россияне бьют по украинским позициям в северной части Купянска. Ранее же эти территории в городе удерживали оккупанты.

«16 и 17 февраля российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и к юго-востоку от Купянска вблизи Куриловки и в направлении Новоосинового», – отметили в Институте изучения войны.

Также аналитики информируют о незначительном продвижении ВС РФ на юге от Новоегоровки. Населенный пункт расположен на Боровском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку Александровки (южнее Боровой)», – добавили в ISW.

Тем временем ситуация на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях – стабильная.

Читайте также: Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, атаки РФ
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, атаки РФ
18.02.2026, 09:57
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов
Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов
17.02.2026, 21:35
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
18.02.2026, 09:29
Снег, дождь, сильный ветер: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде
Снег, дождь, сильный ветер: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде
17.02.2026, 13:07
В Харькове и области начались аварийные отключения света
В Харькове и области начались аварийные отключения света
18.02.2026, 10:24

Новости по теме:

16.02.2026
ISW: у СОУ есть успехи в Купянске и на севере области
15.02.2026
О продвижении РФ возле Волчанска и Боровой на Харьковщине сообщает ISW — карты
14.02.2026
Без воды и лекарств остались россияне, которые еще находятся в Купянске – ISW
10.02.2026
ISW: на двух направлениях области продвинулась РФ. Два села захвачены
08.02.2026
Минобороны РФ хвастается оккупацией Чугуновки – что говорят в ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: у ВСУ есть успехи в Купянске, РФ продвинулась на Боровском направлении», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 07:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что у украинских защитников есть успехи на Купянском направлении. ".