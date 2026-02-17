Live

Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов

Происшествия 21:35   17.02.2026
Виктория Яковенко
Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

О попадании российского БпЛА в городе сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 21:35. Россияне вечером 17 февраля атаковали с помощью БпЛА типа «Ланцет» Индустриальный район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Беспилотник упал в поле, недалеко от частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Но угроза Харькову остается постоянной», — подчеркнул мэр.

Дополнено в 16:46. Падение российского беспилотника зафиксировали возле частного дома, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших не поступала.

16:30. По его данным, «прилет» зафиксировали в Индустриальном районе. Сейчас уточняются последствия.

Отметим, что взрыв слышали в некоторых районах города около 16:10. До этого мониторинговые каналы писали, что над городом кружит вражеский БпЛА типа «Ланцет».

Напомним, три населенных пункта в Харьковской области атаковали россияне в течение суток, писал начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. В результате обстрелов пострадали двое мужчин. Среди ударившего по Харьковской области вооружения – КАБы и беспилотники.

Автор: Виктория Яковенко
