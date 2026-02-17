Двое мужчин пострадали из-за обстрелов региона – Синегубов

Три населенных пункта в Харьковской области атаковали россияне в течение суток, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадали 51-летний и 52-летний мужчины», – отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области, – КАБы и беспилотники:

КАБ;

три БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА (тип устанавливается).

В Харьковском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома и авто – россияне атаковали Казачью Лопань, а в Лозовском – «прилетело» по селу Энергетиков. Там повреждены энергосети.