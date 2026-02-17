Live

Двое мужчин пострадали из-за обстрелов региона – Синегубов

Происшествия 08:29   17.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое мужчин пострадали из-за обстрелов региона – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Три населенных пункта в Харьковской области атаковали россияне в течение суток, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадали 51-летний и 52-летний мужчины», – отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области, – КАБы и беспилотники:

  • КАБ;
  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В Харьковском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома и авто – россияне атаковали Казачью Лопань, а в Лозовском – «прилетело» по селу Энергетиков. Там повреждены энергосети.

Читайте также: Почти два десятка боев было на Харьковщине – где атаковала РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
17.02.2026, 14:09
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
17.02.2026, 06:00
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
17.02.2026, 16:12

Новости по теме:

13.02.2026
Спустя пять дней стало известно о гибели двоих жителей Харьковщины
10.02.2026
Синегубов: трое детей пострадали от обстрелов РФ
05.02.2026
КАБы, дроны и БпЛА летели на регион – Синегубов сообщил о последствиях
20.01.2026
Летели ракеты, КАБы, БпЛА – пострадали 13 человек: Синегубов о минувших сутках
18.01.2026
Трое погибших и 11 пострадавших: Синегубов о последствиях атак РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двое мужчин пострадали из-за обстрелов региона – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 08:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три населенных пункта в Харьковской области атаковали россияне в течение суток, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. ".