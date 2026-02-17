Двое мужчин пострадали из-за обстрелов региона – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Три населенных пункта в Харьковской области атаковали россияне в течение суток, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадали 51-летний и 52-летний мужчины», – отметил начальник ХОВА.
Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области, – КАБы и беспилотники:
- КАБ;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА (тип устанавливается).
В Харьковском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома и авто – россияне атаковали Казачью Лопань, а в Лозовском – «прилетело» по селу Энергетиков. Там повреждены энергосети.
Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 08:29