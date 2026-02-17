Почти два десятка боев было на Харьковщине – где атаковала РФ
В течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться 17 раз, информирует Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Вильчи и Чугуновки.
На Купянском – россияне пытались прорваться шесть раз около Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосиново и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
По обновленной информации Генштаба, потери россиян следующие:
