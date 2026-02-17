Майже два десятки боїв було на Харківщині – де атакувала РФ

Протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися 17 разів, інформує Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Графського, Вільчі та Чугунівки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися шість разів біля Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

За оновленою інформацією Генштабу, втрати росіян такі: