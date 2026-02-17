Двоє чоловіків постраждали через обстріли регіону – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Три населені пункти на Харківщині атакували росіяни протягом доби, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали 51-річний і 52-річний чоловіки“, – зазначив начальник ХОВА.
Серед озброєння, яке вдарило по Харківській області, – КАБи та безпілотники:
- КАБ;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА (тип встановлюється).
У Харківському районі через обстріли пошкоджені три приватні будинки та авто – росіяни атакували Козачу Лопань, а у Лозівському – “прилетіло” по селу Енергетиків. Там пошкоджені енергомережі.
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: начальник ХОВА, обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
