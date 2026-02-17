Live

Двоє чоловіків постраждали через обстріли регіону – Синєгубов

Події 08:29   17.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три населені пункти на Харківщині атакували росіяни протягом доби, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Внаслідок обстрілу в с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали 51-річний і 52-річний чоловіки“, – зазначив начальник ХОВА.

Серед озброєння, яке вдарило по Харківській області, – КАБи та безпілотники:

  • КАБ;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА (тип встановлюється).

У Харківському районі через обстріли пошкоджені три приватні будинки та авто – росіяни атакували Козачу Лопань, а у Лозівському – “прилетіло” по селу Енергетиків. Там пошкоджені енергомережі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
