Вісім постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:48   30.03.2026
За добу окупанти обстріляли Харків та 19 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали вісім людей. 

“У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки; у сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік; у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків; у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка”, – уточнив Синегубов.

Також він нагадав, що росіяни вдарили БпЛА по Холодногірському району Харкова.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 13 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах. В основному, постраждали будинки, авто та електромережі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Вісім постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 08:48;

