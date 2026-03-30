Вісім постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу на Харківщині
За добу окупанти обстріляли Харків та 19 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали вісім людей.
“У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки; у сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік; у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків; у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка”, – уточнив Синегубов.
Також він нагадав, що росіяни вдарили БпЛА по Холодногірському району Харкова.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- 13 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах. В основному, постраждали будинки, авто та електромережі.
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 08:48;