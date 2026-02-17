Live

Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов

Події 21:35   17.02.2026
Вікторія Яковенко
Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про влучання російського БпЛА у місті інформує мер Ігор Терехов.

Доповнено о 21:35. Росіяни увечері 17 лютого атакували БпЛА типу «Ланцет» Індустріальний район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Безпілотник упав у полі, неподалік від приватного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнацій. Але загроза для Харкова залишається постійною», – підкреслив мер.

Доповнено о 16:46. Падіння російського безпілотника зафіксували біля приватного будинку, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих не надходила.

16:30. За його даними, «приліт» зафіксували в Індустріальному районі. Наразі уточнюються наслідки.

Зазначимо, що вибух чули в деяких районах міста близько 16:10. До цього моніторингові канали писали, що над містом кружляє ворожий БпЛА типу «Ланцет».

Нагадаємо, три населені пункти на Харківщині атакували росіяни протягом доби, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. Внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Серед ворожого озброєння, яке вдарило по Харківській області, – керовані авіаційні бомби та безпілотники.

Автор: Вікторія Яковенко
