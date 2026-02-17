Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов
Про влучання російського БпЛА у місті інформує мер Ігор Терехов.
Доповнено о 21:35. Росіяни увечері 17 лютого атакували БпЛА типу «Ланцет» Індустріальний район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Безпілотник упав у полі, неподалік від приватного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнацій. Але загроза для Харкова залишається постійною», – підкреслив мер.
Доповнено о 16:46. Падіння російського безпілотника зафіксували біля приватного будинку, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Інформація про постраждалих не надходила.
16:30. За його даними, «приліт» зафіксували в Індустріальному районі. Наразі уточнюються наслідки.
Зазначимо, що вибух чули в деяких районах міста близько 16:10. До цього моніторингові канали писали, що над містом кружляє ворожий БпЛА типу «Ланцет».
Нагадаємо, три населені пункти на Харківщині атакували росіяни протягом доби, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. Внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Серед ворожого озброєння, яке вдарило по Харківській області, – керовані авіаційні бомби та безпілотники.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, дрон, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 21:35;