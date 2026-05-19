Яким буває гострий стрес після “прильоту”, пояснив психіатр із Харкова (відео)

Після “прильотів” у Харкові значна кількість постраждалих звертається до медиків з гострою реакцією на стрес. Лікар-психіатр Артем Гарагуля пояснив МГ “Обʼєктив”, що це за реакція та як можна спробувати допомогти собі самому.

“Гостра реакція на стрес — це тимчасова, інтенсивна реакція організму та психіки, що виникає у відповідь на надзвичайно сильну, несподівану або травмувальну подію”,– пояснює фахівець.

За його словами, існують два типи гострої реакції на стрес – це психомоторне збудження та, навпаки, – ступор.

При збудженні психіки людина кудись біжить, щось починає робити й не реагує на зовнішні подразники. Простими словами, стає гіперактивною, психічно перезбудженою. Другий варіант реакції – людина впадає у ступор, не відповідає на запитання і взагалі не відгукується ні на які подразники.

Психічний ступор і збудження однозначно потребують особливої уваги медиків або залучення психологів, які зазвичай виїжджають на “приліт” разом з ДСНС, підкреслив психіатр.

“Це два стани, які потребують особливої уваги й допомоги фахівців. Також існує окрема ланка психологів. Це можуть бути психологи поліклініки, або психологи інших лікувальних закладів, до яких може звернутись постраждалий. Але це обов’язково мають бути фахові спеціалісти, які працюють саме з гострою травмою, бо вона має свою особливість”, – наголосив лікар.

Як допомогти собі, якщо є відчуття сильного страху або стресу



За словами експерта, найефективніший інструмент боротьби зі страхом – це перенаправлення уваги на дії, які потребують уваги та навантаження. До прикладу, під час обстрілів можна співати пісні, розмовляти вголос, декламуйте вірші, перебирати чотки.



“Що ми можемо зробити? Завантажити свою аудіальну, візуальну, кінестетичну або тактильну систему. Як поводять себе люди, яким потрібно виконати дію, але вони мають страх як перешкоду. Наприклад, людина лізе ремонтувати вітряк, але боїться висоти. Що робить ця людина? Вона щось говорить вголос або співає пісню, лізе без рукавичок, щоб відчувати якісь тактильні подразники. Це важливо”, – наголосив фахівець.