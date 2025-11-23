Live

У Харкові впала напруга в електромережі, метро зупинилося, пишуть мешканці

Суспільство 17:52   23.11.2025
Оксана Горун
У Харкові впала напруга в електромережі, метро зупинилося, пишуть мешканці

У Харкові близько 17:30 вечора 23 листопада почалися проблеми з електрикою. “Прильотів” по місту перед цим не було.

У соцмережах харків’яни повідомляють, що світло блимає, вуличні ліхтарі світять тьмяно, а потяги в метро зупинилися.

Така ситуація з напругою в одному з будинків на Салтівці.

В АТ “Харківобленерго” підтвердили те, що спостерігають харків’яни, але причин того, що відбувається, не уточнили.

“Так, спостерігається падіння рівня напруги. Щодо причин поки без коментаря”, – повідомив начальник Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами обленерго Володимир Скічко.

“Прильотів” у місті не було, проте область зараз атакують російські ударні БпЛА.

Інформація оновлюватиметься.

Читайте також: Як підготуватися до «найважчої зими», порадили у ХОВА

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові впала напруга в електромережі, метро зупинилося, пишуть мешканці
У Харкові впала напруга в електромережі, метро зупинилося, пишуть мешканці
23.11.2025, 17:52
Як підготуватися до “найважчої зими”, порадили у ХОВА
Як підготуватися до “найважчої зими”, порадили у ХОВА
23.11.2025, 14:10
У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат
У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат
23.11.2025, 15:23
Бої йдуть на півночі Харківщини та в районі Степової Новоселівки – Генштаб
Бої йдуть на півночі Харківщини та в районі Степової Новоселівки – Генштаб
23.11.2025, 16:13
Новини Харкова – головне 23 листопада: перебої з електрикою, поранена дитина
Новини Харкова – головне 23 листопада: перебої з електрикою, поранена дитина
23.11.2025, 18:02
Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина
Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина
23.11.2025, 11:28

Новини за темою:

23.11.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 23 листопада: дані обленерго
17.11.2025
Практично вся Ізюмська громада була без світла після обстрілів (оновлено)
16.11.2025
12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський
10.11.2025
Чим відрізняються проблеми зі світлом у 2022-му та 2025-му – думка аналітика
10.11.2025
Ми вже швидко налаштовуємося – депутатка з Харкова про блекаут


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові впала напруга в електромережі, метро зупинилося, пишуть мешканці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2025 в 17:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 17:30 вечора 23 листопада почалися проблеми з електрикою. “Прильотів” по місту перед цим не було".