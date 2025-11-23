У Харкові впала напруга в електромережі, метро зупинилося, пишуть мешканці

У Харкові близько 17:30 вечора 23 листопада почалися проблеми з електрикою. “Прильотів” по місту перед цим не було.

У соцмережах харків’яни повідомляють, що світло блимає, вуличні ліхтарі світять тьмяно, а потяги в метро зупинилися.

Така ситуація з напругою в одному з будинків на Салтівці.

В АТ “Харківобленерго” підтвердили те, що спостерігають харків’яни, але причин того, що відбувається, не уточнили.

“Так, спостерігається падіння рівня напруги. Щодо причин поки без коментаря”, – повідомив начальник Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами обленерго Володимир Скічко.

“Прильотів” у місті не було, проте область зараз атакують російські ударні БпЛА.

Інформація оновлюватиметься.