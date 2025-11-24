Live

Атака БпЛА на Харьков: Терехов сообщил, что электроснабжение восстановили 📹

Записано 20:20   24.11.2025
Елена Нагорная
В Харькове восстановили электроснабжение всех абонентов, у которых вечером 23 ноября из-за атаки БпЛА пропал свет, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он напомнил, что среди прочего были повреждены трансформаторная подстанция, которая питает «определенные районы города», и труба теплоснабжения.

«Также были повреждены электросети, крыши. В настоящее время мы восстановили энергоснабжение всем абонентам. Кроме этого, закрыли 100% контуров, работали всю ночь. Я очень благодарен сегодня нашим коммунальным службам, которые работали несмотря на повторные обстрелы. Осталось отремонтировать несколько крыш», — сообщил Терехов.

По его данным, в целом в результате массированного налета БпЛА пострадали 18 человек, некоторые из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Терехов напомнил, что сегодня из-за нестабильной работы энергосистемы вносили изменения в движение троллейбусов и трамваев.

«Потому что не было напряжения на тяговых подстанциях. И будем завтра уже работать над тем, чтобы как-то восстановить это. К сожалению, не все зависит от нас. У Харьковоблэнерго есть определенные возможности, поэтому работаем с ними», — добавил мэр.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове около 17:30 23 ноября начались проблемы с электричеством: мигал свет, уличные фонари светили тускло, а поезда в метро временно останавливались. «Прилетов» по городу перед этим не было.

Пятнадцатью БпЛА нанесли удар российские военные по Харькову после 21:25 23 ноября. Взрывы были в трех районах: Шевченковском, Салтовском и Холодногорском. В Шевченковском, по данным мэра Игоря Терехова, несколько ударов пришлось по многоквартирному дому. Были попадания по частному сектору. На месте возникли мощные пожары. Там погибли три женщины. В Холодногорском районе БпЛА убил охранника частного предприятия, добавили в областной прокуратуре. В Салтовском — обошлось без погибших. Хотя и там «прилеты» были рядом с домами. Есть поврежденные многоэтажки и коттеджи. Терехов сообщил, что существенно разрушена электрическая подстанция. Также повреждена сеть теплоснабжения. Было известно о 17 пострадавших, у которых ранения и острая реакция на стресс. Двое в течение дня оставались в больнице. Всего повреждено не менее 45 зданий.

Автор: Елена Нагорная
