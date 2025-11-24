Live

Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹

Записано 20:20   24.11.2025
Олена Нагорна
Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹 Скриншот

У Харкові заживили всіх абонентів, в яких увечері 23 листопада через атаку БпЛА зникло світло, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він нагадав, що серед іншого були пошкоджені трансформаторна підстанція, яка живить «певні райони міста», та труба теплопостачання.

“Також були пошкоджені електромережі, дахи. На теперішній час ми відновили енергопостачання всім абонентам. Крім цього, закрили 100% контури, працювали всю ніч. Я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, які працювали попри всі повторні обстріли. Залишилося відремонтувати декілька дахів”, – поінформував Терехов.

За його даними, загалом внаслідок масованого нальоту БпЛА постраждали 18 людей, деякі з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов нагадав, що сьогодні через нестабільну роботу енергосистеми вносили зміни у рух тролейбусів та трамваїв.

“Бо не було напруги на тягові підстанції. І будемо завтра вже працювати над тим, щоб якось відновити це. На жаль, не все залежить від нас. У Харківобленерго є певні можливості, тому працюємо з ними”, – додав мер.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові близько 17:30 23 листопада почалися проблеми з електрикою: блимало світло, вуличні ліхтарі світили тьмяно, а потяги в метро тимчасово зупинялися. «Прильотів» по місту перед цим не було.

П’ятнадцятьма БпЛА завдали удару російські військові по Харкову після 21:25 23 листопада. Вибухи були у трьох районах: Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. У Шевченківському, за даними мера Ігоря Терехова, кілька ударів припало по багатоквартирному будинку. Були влучання по приватному сектору. На місці виникли сильні пожежі. Там загинули три жінки. У Холодногірському районі БпЛА вбив охоронця приватного підприємства, додали в обласній прокуратурі. У Салтівському – минулося без загиблих. Хоча й там «прильоти» були поряд із будинками. Є пошкоджені багатоповерхівки та котеджі. Терехов повідомив, що суттєво зруйнована електрична підстанція. Також пошкоджена мережа теплопостачання. Було відомо про 17 постраждалих, в яких поранення та гостра реакція на стрес. Двоє протягом дня залишалися у лікарні. Усього пошкоджено не менше ніж 45 будівель.

Читайте також: Як вимикатимуть світло у Харкові та області 25 листопада — графік

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Тепла зима»: хто на Харківщині може отримати 6500 грн від держави
«Тепла зима»: хто на Харківщині може отримати 6500 грн від держави
24.11.2025, 21:29
Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
24.11.2025, 15:31
В ДТП загинув депутат Харківської облради
В ДТП загинув депутат Харківської облради
24.11.2025, 16:17
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
24.11.2025, 18:32
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
24.11.2025, 18:02
Такого тепла в Харкові не було 63 роки: місто встановило черговий рекорд
Такого тепла в Харкові не було 63 роки: місто встановило черговий рекорд
24.11.2025, 10:20

Новини за темою:

24.11.2025
36 обстрілів Харкова за тиждень: які райони були під ударом – статистика
24.11.2025
Виїзд 18-22-річних за кордон: чи відчув Харків відтік кадрів – Терехов
24.11.2025
«Була пошкоджена мережа теплопостачання»: нові деталі від Терехова про атаку
22.11.2025
Терехов приєднався до муніципального форуму у Швеції
21.11.2025
Що потрібно, щоб повернути лікарів і медсестер до лікарень Харкова – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові заживили всіх абонентів, в яких увечері 23 листопада через атаку БпЛА зникло світло, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".