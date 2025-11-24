Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹

У Харкові заживили всіх абонентів, в яких увечері 23 листопада через атаку БпЛА зникло світло, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він нагадав, що серед іншого були пошкоджені трансформаторна підстанція, яка живить «певні райони міста», та труба теплопостачання.

“Також були пошкоджені електромережі, дахи. На теперішній час ми відновили енергопостачання всім абонентам. Крім цього, закрили 100% контури, працювали всю ніч. Я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, які працювали попри всі повторні обстріли. Залишилося відремонтувати декілька дахів”, – поінформував Терехов.

За його даними, загалом внаслідок масованого нальоту БпЛА постраждали 18 людей, деякі з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов нагадав, що сьогодні через нестабільну роботу енергосистеми вносили зміни у рух тролейбусів та трамваїв.

“Бо не було напруги на тягові підстанції. І будемо завтра вже працювати над тим, щоб якось відновити це. На жаль, не все залежить від нас. У Харківобленерго є певні можливості, тому працюємо з ними”, – додав мер.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові близько 17:30 23 листопада почалися проблеми з електрикою: блимало світло, вуличні ліхтарі світили тьмяно, а потяги в метро тимчасово зупинялися. «Прильотів» по місту перед цим не було.



П’ятнадцятьма БпЛА завдали удару російські військові по Харкову після 21:25 23 листопада. Вибухи були у трьох районах: Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. У Шевченківському, за даними мера Ігоря Терехова, кілька ударів припало по багатоквартирному будинку. Були влучання по приватному сектору. На місці виникли сильні пожежі. Там загинули три жінки. У Холодногірському районі БпЛА вбив охоронця приватного підприємства, додали в обласній прокуратурі. У Салтівському – минулося без загиблих. Хоча й там «прильоти» були поряд із будинками. Є пошкоджені багатоповерхівки та котеджі. Терехов повідомив, що суттєво зруйнована електрична підстанція. Також пошкоджена мережа теплопостачання. Було відомо про 17 постраждалих, в яких поранення та гостра реакція на стрес. Двоє протягом дня залишалися у лікарні. Усього пошкоджено не менше ніж 45 будівель.