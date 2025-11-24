Терехов: пошкоджена електропідстанція й доми. Що відбувається на місцях ударів

Мер Ігор Терехов розповів про наслідки “прильотів” у Харкові. Він нагадав, що 23 листопада під атакою опинилися одразу три райони – Шевченківський, Салтівський та Холодногірський.

У Шевченківському – ворог кілька разів ударив по багатоповерхівці. Також “прилетіло” по приватних будинках. Крім того, пошкоджена лінія електропередач та авто.

“Протягом дня там буде розгорнуто мобільний ЦНАП. Уже відомо про одну людину, яка потребує відселення, але ми пропонуємо допомогу всім, чиє житло непридатне для проживання”, – зазначив міський голова.

У Салтівському районі удари припали поблизу житлових будинків, вилетіли вікна у школі. Також суттєво зруйнована електрична підстанціа. На базі дитсадка розгорнуть мобільний ЦНАП.

“У Холодногірському районі постраждали цивільні підприємства, складські приміщення, об’єкти малого бізнесу. Пожежа майже на кожній з вищеперерахованих локацій супроводжувалася великою площею горіння”, – додав Терехов.

Загалом у місті пошкоджені 40 будинків, вилетіли півтисячі вікон. Проте дані – попередні, спеціалісти продовжують обстежувати місця “прильотів”. На місці з ночі також працюють комунальники.

“Працівники комунальних підприємств одразу після обстрілу розпочали ліквідацію наслідків, працюючи в посиленому режимі. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна. Бригади КП «Шляхрембуд» вчора пізно ввечері взялися до усунення наслідків масової атаки безпілотниками. Комунальники прибрали габаритне сміття та впорядкували території“, – уточнили в пресслужбі мерії.

Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.