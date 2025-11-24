Терехов: повреждена электроподстанция и дома. Что происходит на местах ударов

Мэр Игорь Терехов рассказал о последствиях «прилетов» в Харькове. Он напомнил, что 23 ноября под атакой оказались сразу три района – Шевченковский, Салтовский и Холодногорский.

В Шевченковском – враг несколько раз ударил по многоэтажке. Также «прилетело» по частным домам. Кроме того, повреждена линия электропередач и авто.

«В течение дня там будет развернут мобильный ЦПАУ. Уже известно об одном человеке, нуждающемся в отселении, но мы предлагаем помощь всем, чье жилье непригодно для проживания», – отметил городской голова.

В Салтовском районе удары пришлись вблизи жилых домов, вылетели окна в школе. Также существенно разрушена электрическая подстанция. На базе детского сада развернут мобильный ЦПАУ.

«В Холодногорском районе пострадали гражданские предприятия, складские помещения, объекты малого бизнеса. Пожар почти на каждой из вышеперечисленных локаций сопровождался большой площадью горения», – добавил Терехов.

Всего в городе повреждены 40 домов, вылетели пол тысячи окон. Однако данные – предварительные, специалисты продолжают обследовать места «прилетов». На месте с ночи также работают коммунальщики.

«Сотрудники коммунальных предприятий сразу после обстрела начали ликвидацию последствий, работая в усиленном режиме. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна. Бригады КП «Дорремстрой» вчера поздно вечером приступили к устранению последствий массовой атаки беспилотниками. Коммунальщики убрали габаритный мусор и привели в порядок территории», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.