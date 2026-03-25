Погиб мужчина, есть пострадавшие: БпЛА сегодня терроризировали Харьковщину

Происшествия 22:10   25.03.2026
Елена Нагорная
Ударными БпЛА разного типа и FPV-дронами атаковали российские военные Купянский и Богодуховский районы 25 марта. Один человек погиб и еще четверо пострадали.

В селе Клиновая-Новоселовка Золочевской громады Богодуховского района в 11:45 в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб 61-летний мужчина. А в поселке Золочев беспилотники «Молния» повредили гараж и дом культуры, сообщают в областной прокуратуре.

В Купянском районе утром атакам БпЛА «Герань-2» подвергся поселок Великий Бурлук — повреждены общежитие, магазин, кафе и многоквартирные дома.

В поселке Шевченково, также в Купянском районе, в 12:20 БпЛА «Гербера» поразил здание центральной районной больницы. Пострадали трое: 83-летний мужчина и две женщины 29 и 55 лет.

В Купянске-Узловом ориентировочно в 10:00 в результате удара БпЛА получила ранение женщина 69 лет. Пострадавшую доставили в больницу.

