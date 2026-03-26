Где бушевали пожары после обстрелов региона, сообщили в ГСЧС

Происшествия 08:30   26.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь пожаров от обстрелов бушевали в Харьковском, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, передают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Накануне днем ВС РФ ударили по больнице в поселке Шевченково Купянского района. Пострадали трое людей, огонь охватил 50 квадратных метров. А ночью под атакой беспилотников оказались Печенеги Чугуевского района. БпЛА ударили по двухэтажному частному дому, возник пожар на площади пять квадратных метров. Известно о троих пострадавших.

«Кроме того, днем ​​российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по городу Харькову, в результате чего возникли два пожара: в Холодногорском районе загорелись легковые автомобили на площади 20 квадратных метров, повреждены транспортные средства и остекление окон жилого дома; в Новобаварском районе в результате попадания в частный жилой дом возник пожар на крыше и в газовой сети на площади 60 квадратных метров, повреждены близлежащие дома. Всего в результате обстрелов одна женщина погибла, пострадали восемь человек, среди них ребенок», – добавили в ГСЧС.

Помимо этого, спасатели ликвидировали девять пожаров в природных экосистемах региона.

Читайте также: В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавший

Популярно
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавший
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавший
26.03.2026, 08:20
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
26.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 26 марта: РФ ударила по городу, пострадал житель
Новости Харькова — главное 26 марта: РФ ударила по городу, пострадал житель
26.03.2026, 08:36
Почти полмиллиона гривен хотят потратить на ремонт Каскада в Харькове
Почти полмиллиона гривен хотят потратить на ремонт Каскада в Харькове
25.03.2026, 21:34
Новости Харькова — главное 25 марта: атака БпЛА на город, удар по больнице
Новости Харькова — главное 25 марта: атака БпЛА на город, удар по больнице
25.03.2026, 22:02
Где бушевали пожары после обстрелов региона, сообщили в ГСЧС
Где бушевали пожары после обстрелов региона, сообщили в ГСЧС
26.03.2026, 08:30

Новости по теме:

26.03.2026
Семь боев было за сутки на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
26.03.2026
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавший
25.03.2026
РФ атаковала Харьков: где зафиксировали попадания, есть пострадавшие
25.03.2026
Два «шахеда» атаковали Харьков утром – Терехов
24.03.2026
Синегубов: трое пострадавших и один погибший за сутки из-за ударов врага


  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 08:30;

