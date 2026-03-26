Где бушевали пожары после обстрелов региона, сообщили в ГСЧС

Восемь пожаров от обстрелов бушевали в Харьковском, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, передают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Накануне днем ВС РФ ударили по больнице в поселке Шевченково Купянского района. Пострадали трое людей, огонь охватил 50 квадратных метров. А ночью под атакой беспилотников оказались Печенеги Чугуевского района. БпЛА ударили по двухэтажному частному дому, возник пожар на площади пять квадратных метров. Известно о троих пострадавших.

«Кроме того, днем ​​российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по городу Харькову, в результате чего возникли два пожара: в Холодногорском районе загорелись легковые автомобили на площади 20 квадратных метров, повреждены транспортные средства и остекление окон жилого дома; в Новобаварском районе в результате попадания в частный жилой дом возник пожар на крыше и в газовой сети на площади 60 квадратных метров, повреждены близлежащие дома. Всего в результате обстрелов одна женщина погибла, пострадали восемь человек, среди них ребенок», – добавили в ГСЧС.

Помимо этого, спасатели ликвидировали девять пожаров в природных экосистемах региона.