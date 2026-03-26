Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС

Вісім пожеж від обстрілів вирували в Харківському, Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області, передають у пресслужбі облуправління ДСНС.

Напередодні вдень ЗС РФ вдарили по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району. Постраждали троє людей, вогонь охопив 50 квадратних метрів. А вночі під атакою безпілотників опинилися Печеніги Чугуївського району. БпЛА вдарили по двоповерховому приватному будинку, виникла пожежа на площі п’ять квадратних метрів. Відомо про трьох постраждалих.

“Крім того, вдень російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по місту Харкову, внаслідок чого виникли дві пожежі: у Холодногірському районі загорілися легкові автомобілі на площі 20 кв. м, пошкоджено інші транспортні засоби та скління вікон житлового будинку; у Новобаварському районі внаслідок влучання у приватний житловий будинок виникла пожежа на даху та в газовій мережі на площі 60 кв. м, пошкоджено прилеглі будинки. Загалом внаслідок обстрілів 1 жінка загинула, постраждали 8 осіб, серед них дитина”, – передають у ДСНС.

Окрім цього, рятувальники ліквідували дев’ять пожеж у природних екосистемах регіону.