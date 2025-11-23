У Харкові – троє загиблих, серед постраждалих дитина, Терехов про “прильоти”

Внаслідок масованої атаки на Харків російських БпЛА загинуло троє людей. Мер міста Ігор Терехов на місці “прильоту” навів подробиці.

Доповнено о 23:13. “На жаль, вже троє загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова”, – написав Терехов.

А згодом уточнив і кількість ударів, яких завдали по Харкову, – 15.

23:00. “На цю хвилину відомо про двох загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – 12-річна дитина. Всім постраждалим надається висококваліфікована медична допомога“, – написав Синєгубов.

За даними поліції, “прильоти” припали по Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

“На теперішній час ми маємо попереднє 12 влучань “шахедів”. На жаль, ми маємо загиблих людей, – сказав на місці мер Ігор Терехов. – Пошкоджені трансформаторні підстанції, пошкоджені приватні житлові будинки, вибиті вікна в багатоповерхівках, зараз тривають рятувальні роботи, працюють наші комунальні підприємства, працюють працівники ДСНС“.

Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада в Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці “прильотів” виникла потужна пожежа.