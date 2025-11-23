Не менше 15 вибухів у Харкові, є загиблий і постраждалі (оновлено)

Близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попередили про атаку БпЛА.

Доповнено о 22:30. Є загиблий і четверо постраждалих у Харкові внаслідок вечірнього нальоту БпЛА, зазначив мер Терехов.

За даними Синєгубова постраждалих уже п’ятеро.

Доповнено о 22:23. “На жаль, є один загиблий в Харкові внаслідок ворожого обстрілу БпЛА”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 22:06. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” був по Шевченківському району. “За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого “шахеда” у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова”, – написав міський голова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.

Доповнено о 21:57. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що під один з ударів по Харкову потрапив приватний будинок, постраждали люди.

Доповнено о 21:44. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що один із “прильотів” був у Салтівському районі.

21:34. Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 21:18. ПС ЗСУ поінформували, що на місто летить група російських безпілотників.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку БпЛА.

Він попередив про можливість продовження ударів. Після цього в місті пролунала ще серія вибухів – близько десяти.

Після серії вибухів у місті почалися перепади напруги. Деякі харків’яни повідомили, що в них пропало світло.