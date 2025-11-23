Не менее 15 взрывов в Харькове, есть погибший и пострадавшие (обновлено)
Около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупредили об атаке БпЛА.
Дополнено в 22:31. Есть погибший и четверо пострадавших в Харькове в результате вечернего налета БпЛА, отметил мэр Терехов.
По данным Синегубова, пострадавших уже пятеро.
Дополнено в 22:23. «К сожалению, есть один погибший в Харькове в результате вражеских обстрелов БпЛА», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 22:06. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был по Шевченковскому району. «По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший в Шевченковском районе, вследствие попадания вражеского «Шахеда» в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова», — написал городской голова. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте «прилета» возник пожар.
Дополнено в 21:57. Терехов проинформировал, что под один из ударов по Харькову попал частный дом, пострадали люди.
Дополнено в 21:44. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из «прилетов» был по Салтовскому району.
21:34. Воздушную тревогу в Харькове объявили в 21:18. ВС ВСУ проинформировали, что на город летит группа российских беспилотников.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку БпЛА.
Он предупредил о возможности продолжения ударов. После этого в городе прозвучала еще серия взрывов — порядка десяти.
Читайте также: В Харькове упало напряжение, метро уже заработало — официально
После серии взрывов в городе начались перепады напряжения. Некоторые харьковчане сообщили, что у них пропал свет.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрывы, новости Харькова, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Не менее 15 взрывов в Харькове, есть погибший и пострадавшие (обновлено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 22:31;