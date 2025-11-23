Не менее 15 взрывов в Харькове, есть погибший и пострадавшие (обновлено)

Около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупредили об атаке БпЛА.

Дополнено в 22:31. Есть погибший и четверо пострадавших в Харькове в результате вечернего налета БпЛА, отметил мэр Терехов.

По данным Синегубова, пострадавших уже пятеро.

Дополнено в 22:23. «К сожалению, есть один погибший в Харькове в результате вражеских обстрелов БпЛА», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:06. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был по Шевченковскому району. «По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший в Шевченковском районе, вследствие попадания вражеского «Шахеда» в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова», — написал городской голова. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте «прилета» возник пожар.

Дополнено в 21:57. Терехов проинформировал, что под один из ударов по Харькову попал частный дом, пострадали люди.

Дополнено в 21:44. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из «прилетов» был по Салтовскому району.

21:34. Воздушную тревогу в Харькове объявили в 21:18. ВС ВСУ проинформировали, что на город летит группа российских беспилотников.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку БпЛА.

Он предупредил о возможности продолжения ударов. После этого в городе прозвучала еще серия взрывов — порядка десяти.

После серии взрывов в городе начались перепады напряжения. Некоторые харьковчане сообщили, что у них пропал свет.