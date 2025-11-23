Live

В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»

Происшествия 23:13   23.11.2025
Оксана Горун
В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»

В результате массированной атаки на Харьков российских БпЛА погибли три человека. Мэр города Игорь Терехов на месте «прилета» сообщил подробности.

Дополнено в 23:13. «К сожалению, уже трое погибших в результате вечерних обстрелов Харькова», — написал Терехов.

А впоследствии уточнил и количество нанесенных по Харькову ударов — 15.

23:00. «На данный момент известно о двух погибших и восьми пострадавших. Среди пострадавших – 12-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — написал Синегубов.

По данным полиции, «прилеты» пришлись по Шевченковскому, Холодногорскому и Салтовскому районам.

Читайте также: В Харькове упало напряжение, метро уже заработало — официально

«В настоящее время мы имеем предварительно 12 попаданий «шахедов». К сожалению, есть погибшие люди, — сказал на месте мэр Игорь Терехов. — Повреждены трансформаторные подстанции, частные жилые дома, выбиты окна в многоэтажках, сейчас продолжаются спасательные работы, работают наши коммунальные предприятия, работают работники ГСЧС».

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар.

Автор: Оксана Горун
