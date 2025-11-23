В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»
В результате массированной атаки на Харьков российских БпЛА погибли три человека. Мэр города Игорь Терехов на месте «прилета» сообщил подробности.
Дополнено в 23:13. «К сожалению, уже трое погибших в результате вечерних обстрелов Харькова», — написал Терехов.
А впоследствии уточнил и количество нанесенных по Харькову ударов — 15.
23:00. «На данный момент известно о двух погибших и восьми пострадавших. Среди пострадавших – 12-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — написал Синегубов.
По данным полиции, «прилеты» пришлись по Шевченковскому, Холодногорскому и Салтовскому районам.
Читайте также: В Харькове упало напряжение, метро уже заработало — официально
«В настоящее время мы имеем предварительно 12 попаданий «шахедов». К сожалению, есть погибшие люди, — сказал на месте мэр Игорь Терехов. — Повреждены трансформаторные подстанции, частные жилые дома, выбиты окна в многоэтажках, сейчас продолжаются спасательные работы, работают наши коммунальные предприятия, работают работники ГСЧС».
Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, загиблі, новости Харькова, погибшие, пострадавшие, прилеты, синегубов, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 23:13;