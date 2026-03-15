Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 21 населенному пункту на Харьковщине, сообщает ХОВА.

Вблизи села Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина — все они работники бригады экстренной медицинской помощи; в Купянске пострадала 63-летняя женщина.

Россияне применяли по Харьковщине следующие виды вооружения:

▪️1 КАБ;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типа «Молния»;

▪️6 fpv-дронов;

▪️14 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов россиян повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪ В Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, гараж (село Алексеевка), 4 частных дома, автомобиль (село Покровка), железнодорожная инфраструктура (село Маяк);

▪ В Купянском районе повреждены гражданское предприятие (сел. Приколотное), 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения (с. Сподобовка), автомобиль (с. Новая Александровка), автомобиль экстренной медицинской помощи (с. Красная Волна);

▪️в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные сооружения (сел. Боровая);

▪В Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Русская Лозовая), складское помещение (сел. Солоницевка), частный дом, клуб (с. Григоровка);

▪В Чугуевском районе повреждены электросети (с. Кочеток), частный дом (с. Хотимля).