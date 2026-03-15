Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 21 населенному пункту на Харьковщине, сообщает ХОВА.
Вблизи села Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина — все они работники бригады экстренной медицинской помощи; в Купянске пострадала 63-летняя женщина.
Россияне применяли по Харьковщине следующие виды вооружения:
▪️1 КАБ;
▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️6 fpv-дронов;
▪️14 БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов россиян повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪ В Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, гараж (село Алексеевка), 4 частных дома, автомобиль (село Покровка), железнодорожная инфраструктура (село Маяк);
▪ В Купянском районе повреждены гражданское предприятие (сел. Приколотное), 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения (с. Сподобовка), автомобиль (с. Новая Александровка), автомобиль экстренной медицинской помощи (с. Красная Волна);
▪️в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные сооружения (сел. Боровая);
▪В Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Русская Лозовая), складское помещение (сел. Солоницевка), частный дом, клуб (с. Григоровка);
▪В Чугуевском районе повреждены электросети (с. Кочеток), частный дом (с. Хотимля).
- • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 08:54;