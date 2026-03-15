Live

Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 08:54   15.03.2026
Оксана Якушко
Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине Пожар в селе Хотомля Фото: ХОВА

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 21 населенному пункту на Харьковщине, сообщает ХОВА.

Вблизи села Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина — все они работники бригады экстренной медицинской помощи; в Купянске пострадала 63-летняя женщина.

Россияне применяли по Харьковщине следующие виды вооружения:
▪️1 КАБ;
▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️6 fpv-дронов;
▪️14 БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов россиян повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪ В Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, гараж (село Алексеевка), 4 частных дома, автомобиль (село Покровка), железнодорожная инфраструктура (село Маяк);

▪ В Купянском районе повреждены гражданское предприятие (сел. Приколотное), 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения (с. Сподобовка), автомобиль (с. Новая Александровка), автомобиль экстренной медицинской помощи (с. Красная Волна);

▪️в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные сооружения (сел. Боровая);

▪В Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Русская Лозовая), складское помещение (сел. Солоницевка), частный дом, клуб (с. Григоровка);

▪В Чугуевском районе повреждены электросети (с. Кочеток), частный дом (с. Хотимля).

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 08:54;

