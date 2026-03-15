Live

Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині

08:54   15.03.2026
Оксана Якушко
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по 21 населеному пункту на Харківщині, повідомляє ХОВА.

Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі вони працівники бригади екстреної медичної допомоги; у Куп’янську постраждала 63-річна жінка.

Росіяни застосовували по Харківщині такі види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️6 fpv-дронів;

▪️14 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів росіян пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди, гараж (село Олексіївка), 4 приватні будинки, автомобіль (село Покровка), залізнична інфраструктура (село Маяк);

▪️у Куп’янському районі пошкоджені цивільне підприємство (сел. Приколотне), 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Сподобівка), автомобіль (с. Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Червона Хвиля);

▪️в Ізюмському районі пошкоджені 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Борова);

▪️у Харківському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль (с. Руська Лозова), складське приміщення (сел. Солоницівка), приватний будинок, клуб (с. Григорівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджені електромережі (с. Кочеток), приватний будинок (с. Хотімля).

Автор: Оксана Якушко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

