Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині
Минулої доби росіяни завдали ударів по 21 населеному пункту на Харківщині, повідомляє ХОВА.
Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі вони працівники бригади екстреної медичної допомоги; у Куп’янську постраждала 63-річна жінка.
Росіяни застосовували по Харківщині такі види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️6 fpv-дронів;
▪️14 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок ударів росіян пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди, гараж (село Олексіївка), 4 приватні будинки, автомобіль (село Покровка), залізнична інфраструктура (село Маяк);
▪️у Куп’янському районі пошкоджені цивільне підприємство (сел. Приколотне), 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Сподобівка), автомобіль (с. Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Червона Хвиля);
▪️в Ізюмському районі пошкоджені 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Борова);
▪️у Харківському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль (с. Руська Лозова), складське приміщення (сел. Солоницівка), приватний будинок, клуб (с. Григорівка);
▪️у Чугуївському районі пошкоджені електромережі (с. Кочеток), приватний будинок (с. Хотімля).
Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 08:54;