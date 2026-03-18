Свет вернули в Золочев после ночной атаки БпЛА

Общество 15:23   18.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение в поселке Золочев. Жители были обесточены в результате ночных ударов вражеских БпЛА, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник рассказал, что Золочевская громада ежедневно страдает от вражеских обстрелов.

«Сегодня ночью в очередной раз были повреждены жилые дома, а также электрические сети, в результате чего многие потребители остались без света. Наши специалисты приступили к восстановительным работам сразу, как только разрешила ситуация с безопасностью. Сейчас все обесточенные домовладения уже с электричеством», — говорится в сообщении.

Напомним, начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко рассказывал МГ «Объектив», что Золочев атаковали БпЛА типа «Герань-2» около 02:15. Помимо домов также повреждены электросети и газопроводы. Получили ранения мужчина и женщина 56 лет, острую реакцию на стресс получили женщины 39 и 45 лет и 63-летний мужчина.

  Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 15:23;

