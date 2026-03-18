Пять человек пострадали в Золочеве из-за ударов БпЛА, бушевали пожары (фото)
Фото: Виктор Коваленко
Три пожара бушевали из-за обстрелов в Изюмском, Богодуховсковском районах области, а также в Харькове, передают в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине.
«В результате удара БпЛА по пос. Золочев Богодуховского района горели конструктивные элементы двух разрушенных частных домов на общей площади около 180 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.
Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что Золочев атаковали БпЛА типа «Герань-2» около 02:15. Кроме домов, также повреждены электросети и газопроводы.
«Ранения обломками стекла получили мужчина и женщина по 56 лет. Кроме того, острая реакция на стресс зафиксирована у двух женщин в возрасте 39 и 45 лет и мужчины 63 лет», – сообщил Коваленко.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, возгорания, ГСЧС, пожары;
Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 07:49;