П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)

Події 07:49   18.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото) Фото: Віктор Коваленко

Три пожежі вирували через обстріли в Ізюмському, Богодухівському районах області, а також у Харкові, передають у ГУ ДСНС України на Харківщині.

“Внаслідок удару БпЛА по сел. Золочів Богодухівського району горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних будинків на загальній площі близько 180 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.

Обстріл Золочева 18 березня
Фото: Віктор Коваленко

Тим часом, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що Золочів атакували БпЛА типу “Герань-2” близько 02:15. Крім будинків, також пошкоджені електромережі та газопроводи.

Обстріл Золочева 18 березня
Фото: Віктор Коваленко

Поранення уламками скла отримали чоловік і жінка по 56 років. Крім того, гостру реакцію на стрес зафіксовано у двох жінок віком 39 та 45 років і чоловіка 63 років“, – повідомив Коваленко.

Читайте також: Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі

Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині
18.03.2026, 08:13
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту
18.03.2026, 07:25
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
18.03.2026, 07:15
Сьогодні 18 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня 2026: яке свято та день в історії
18.03.2026, 06:00
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24

Новини за темою:

18.03.2026
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
16.03.2026
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов
16.03.2026
Шість боїв було за добу на Харківщині – Генштаб
14.03.2026
Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа
13.03.2026
РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки “прильотів”


Якщо вам цікава новина: «П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 07:49;

