П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)

Три пожежі вирували через обстріли в Ізюмському, Богодухівському районах області, а також у Харкові, передають у ГУ ДСНС України на Харківщині.

“Внаслідок удару БпЛА по сел. Золочів Богодухівського району горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних будинків на загальній площі близько 180 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.

Тим часом, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що Золочів атакували БпЛА типу “Герань-2” близько 02:15. Крім будинків, також пошкоджені електромережі та газопроводи.

“Поранення уламками скла отримали чоловік і жінка по 56 років. Крім того, гостру реакцію на стрес зафіксовано у двох жінок віком 39 та 45 років і чоловіка 63 років“, – повідомив Коваленко.