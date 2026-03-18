П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)
Фото: Віктор Коваленко
Три пожежі вирували через обстріли в Ізюмському, Богодухівському районах області, а також у Харкові, передають у ГУ ДСНС України на Харківщині.
“Внаслідок удару БпЛА по сел. Золочів Богодухівського району горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних будинків на загальній площі близько 180 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.
Тим часом, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що Золочів атакували БпЛА типу “Герань-2” близько 02:15. Крім будинків, також пошкоджені електромережі та газопроводи.
“Поранення уламками скла отримали чоловік і жінка по 56 років. Крім того, гостру реакцію на стрес зафіксовано у двох жінок віком 39 та 45 років і чоловіка 63 років“, – повідомив Коваленко.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 07:49;