Світло повернули у Золочів після нічної атаки БпЛА

Енергетики відновили електропостачання у селищі Золочів. Жителі були знеструмлені внаслідок нічних ударів ворожих БпЛА, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник розповів, що Золочівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів.

“Сьогодні вночі вчергове були пошкоджені житлові будинки, а також електричні мережі, внаслідок чого багато споживачів залишилися без світла. Наші фахівці приступили до відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Наразі всі знеструмлені домоволодіння вже з електрикою”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповідав МГ “Об’єктив”, що Золочів атакували БпЛА типу “Герань-2” близько 02:15. Крім будинків, також пошкоджені електромережі та газопроводи. Отримали поранення чоловік та жінка 56 років, гостру реакцію на стрес отримали жінки 39 та 45 років та чоловік 63-річний чоловік.