Live

Світло повернули у Золочів після нічної атаки БпЛА

Суспільство 15:23   18.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: АТ "Харківобленерго"

Енергетики відновили електропостачання у селищі Золочів. Жителі були знеструмлені внаслідок нічних ударів ворожих БпЛА, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник розповів, що Золочівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів.

“Сьогодні вночі вчергове були пошкоджені житлові будинки, а також електричні мережі, внаслідок чого багато споживачів залишилися без світла. Наші фахівці приступили до відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Наразі всі знеструмлені домоволодіння вже з електрикою”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповідав МГ “Об’єктив”, що Золочів атакували БпЛА типу “Герань-2” близько 02:15. Крім будинків, також пошкоджені електромережі та газопроводи. Отримали поранення чоловік та жінка 56 років, гостру реакцію на стрес отримали жінки 39 та 45 років та чоловік 63-річний чоловік.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Світло повернули у Золочів після нічної атаки БпЛА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
