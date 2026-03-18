Світло повернули у Золочів після нічної атаки БпЛА
Енергетики відновили електропостачання у селищі Золочів. Жителі були знеструмлені внаслідок нічних ударів ворожих БпЛА, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
Начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник розповів, що Золочівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів.
“Сьогодні вночі вчергове були пошкоджені житлові будинки, а також електричні мережі, внаслідок чого багато споживачів залишилися без світла. Наші фахівці приступили до відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Наразі всі знеструмлені домоволодіння вже з електрикою”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповідав МГ “Об’єктив”, що Золочів атакували БпЛА типу “Герань-2” близько 02:15. Крім будинків, також пошкоджені електромережі та газопроводи. Отримали поранення чоловік та жінка 56 років, гостру реакцію на стрес отримали жінки 39 та 45 років та чоловік 63-річний чоловік.
Читайте також: Чим вдарила РФ по Харкову вранці: серед постраждалих – підліток
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 15:23;