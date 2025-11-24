Live

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік

Суспільство 19:38   24.11.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік

Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 25 листопада.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від однієї до двох з половиною черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 19:00–22:30
1.2 00:00–01:30; 08:30-12:00; 19:00–22:30
2.1 08:30–12:00; 19:00–22:30
2.2 08:30–12:00; 19:00–20:00
3.1 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:30-24:00
3.2 01:30-05:00; 12:00–15:30; 22:30-24:00
4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.2 12:00-15:30
5.1 05:00-08:30; 15:00–19:00
5.2 05:00–08:30; 15:00–19:00
6.1 06:00–08:30; 15:00–19:00
6.2 06:00–08:30; 15:00-19:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.

Читайте також: Прогноз на грудень-2025: якою буде погода у Харкові та області

Автор: Олена Нагорна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 25 листопада.".