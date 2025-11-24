Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік

Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 25 листопада.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від однієї до двох з половиною черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 19:00–22:30

1.2 00:00–01:30; 08:30-12:00; 19:00–22:30

2.1 08:30–12:00; 19:00–22:30

2.2 08:30–12:00; 19:00–20:00

3.1 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:30-24:00

3.2 01:30-05:00; 12:00–15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00-15:30

5.1 05:00-08:30; 15:00–19:00

5.2 05:00–08:30; 15:00–19:00

6.1 06:00–08:30; 15:00–19:00

6.2 06:00–08:30; 15:00-19:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.