Как будут отключать свет в Харькове и области 25 ноября — график

Обнародован график отключений света в Харьковской области на вторник, 25 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от одной до двух с половиной очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00

3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00-15:30

5.1 05:00-08:30; 15:00-19:00

5.2 05:00-08:30; 15:00-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:00-19:00

6.2 06:00-08:30; 15:00-19:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.