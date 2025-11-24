Как будут отключать свет в Харькове и области 25 ноября — график
Обнародован график отключений света в Харьковской области на вторник, 25 ноября.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от одной до двух с половиной очередей отключений одновременно.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00
3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00
3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.2 12:00-15:30
5.1 05:00-08:30; 15:00-19:00
5.2 05:00-08:30; 15:00-19:00
6.1 06:00-08:30; 15:00-19:00
6.2 06:00-08:30; 15:00-19:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.
Читайте также: Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, світло, свет, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харькове и области 25 ноября — график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 19:38;