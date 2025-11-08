Live

Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская

Происшествия 17:10   08.11.2025
Оксана Горун
Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская

ПАО «Центрэнерго» в Facebook заявило, что удар по объектам компании минувшей ночью был самым массированным с начала войны. Сейчас на всех ТЭС генерация — ноль. 

«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон! Не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации», — сообщили в ПАО.

Станции, которыми управляет компания, — это Змиевская ТЭС в Харьковской области, а также Углегорская и Трипольская теплоэлектростанции. По информации Центрэнерго, они в огне.

Читайте также: Сокращение ж/д маршрутов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця

«Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!Каждый раз враг бьет еще жестче, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Ибо другого выбора нет», — подчеркнули энергетики.

Ранее в Минэнерго констатировали, что Харьковская область — среди регионов Украины, где наиболее тяжелая ситуация с обеспечением электричеством.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
08.11.2025, 16:26
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
08.11.2025, 17:19
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
08.11.2025, 11:32
Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом
Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом
08.11.2025, 15:36
Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба
Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба
08.11.2025, 18:13

Новости по теме:

08.11.2025
Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская
08.11.2025
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
08.11.2025
В Дергачах ввели резервный график подачи воды: как он будет работать
08.11.2025
В Чугуеве после ракетной атаки приостановили работу теплосетей — мэр Минаева
08.11.2025
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 17:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ПАО «Центрэнерго» в Facebook заявило, что удар по объектам компании минувшей ночью был самым массированным с начала войны. Сейчас на всех ТЭС генерация — ноль".