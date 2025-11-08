Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская
ПАО «Центрэнерго» в Facebook заявило, что удар по объектам компании минувшей ночью был самым массированным с начала войны. Сейчас на всех ТЭС генерация — ноль.
«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон! Не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации», — сообщили в ПАО.
Станции, которыми управляет компания, — это Змиевская ТЭС в Харьковской области, а также Углегорская и Трипольская теплоэлектростанции. По информации Центрэнерго, они в огне.
«Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!Каждый раз враг бьет еще жестче, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Ибо другого выбора нет», — подчеркнули энергетики.
Ранее в Минэнерго констатировали, что Харьковская область — среди регионов Украины, где наиболее тяжелая ситуация с обеспечением электричеством.
