Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщают, что на Харьковщине декабрь в этом году будет теплее обычного.

По данным синоптиков, в декабре среднемесячная температура воздуха может составить -1 градус, при этом климатическая норма – 3 градуса мороза. Ожидается, что в первый месяц зимы будет теплее на 2°С.

А вот осадков должно выпасть в пределах нормы – 45 мм, добавили в гидрометцентре.

Напомним, 23 ноября в Харькове зафиксировали температурный рекорд. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, в воскресенье столбики термометров поднялись до +12,2 градуса. Предыдущий максимум температуры фиксировали в 1962 году и составил +10,2°С.