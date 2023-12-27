Ночью в Харькове и области — шквалы: синоптики предупреждают об опасности

В ночь на 28 декабря по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Такой погоде присвоен I уровень опасности, желтый.