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Ночью в Харькове и области — шквалы: синоптики предупреждают об опасности

Общество 12:04   27.12.2023
Елена Нагорная
Ночью в Харькове и области — шквалы: синоптики предупреждают об опасности

В ночь на 28 декабря по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Такой погоде присвоен I уровень опасности, желтый.

Читайте также: Какая погода ожидается в Харькове и области 27 декабря – прогноз

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 12:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 28 декабря по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.".