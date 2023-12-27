Ночью в Харькове и области — шквалы: синоптики предупреждают об опасности
В ночь на 28 декабря по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Такой погоде присвоен I уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 12:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 28 декабря по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 — 20 м/с.".