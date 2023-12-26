Какая погода ожидается в Харькове и области 27 декабря – прогноз
В среду, 27 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют осадки. Также синоптики предупредили о сильном ветре.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем – 4 – 6 тепла. Ночью дождь, днем дождь с переходом в мокрый снег.
По области днем местами прогнозируют метель. Ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем от 3 до 8 тепла.
Также в регионе днем прогнозируют сильные порывы ветра, 15 – 20 м/с. Таким явлениям синоптики присвоили I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дождь, метель, погода, прогноз, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 20:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 27 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют осадки. Также синоптики предупредили о сильном ветре.".