Какая погода ожидается в Харькове и области 27 декабря – прогноз

В среду, 27 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют осадки. Также синоптики предупредили о сильном ветре.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем – 4 – 6 тепла. Ночью дождь, днем дождь с переходом в мокрый снег.

По области днем местами прогнозируют метель. Ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем от 3 до 8 тепла.

Также в регионе днем прогнозируют сильные порывы ветра, 15 – 20 м/с. Таким явлениям синоптики присвоили I уровень опасности, желтый.