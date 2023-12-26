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Яка погода очікується в Харкові та області 27 грудня – прогноз

Суспільство 20:14   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Яка погода очікується в Харкові та області 27 грудня – прогноз

У середу, 27 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують опади. Також синоптики попередили про сильний вітер.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4 – 6 тепла. Вночі переважно дощ, вдень дощ з переходом у мокрий сніг.

По області вдень місцями прогнозують хуртовину. Нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.

Також у регіоні вдень прогнозують сильні пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам синоптики присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 20:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 27 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують опади. Також синоптики попередили про сильний вітер.".