Яка погода очікується в Харкові та області 27 грудня – прогноз

У середу, 27 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують опади. Також синоптики попередили про сильний вітер.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4 – 6 тепла. Вночі переважно дощ, вдень дощ з переходом у мокрий сніг.

По області вдень місцями прогнозують хуртовину. Нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.

Також у регіоні вдень прогнозують сильні пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам синоптики присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.