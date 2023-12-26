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Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра у Харкові й області

Суспільство 15:56   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра у Харкові й області Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 27 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вдень 27 грудня по місту та області очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 27 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".