Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра у Харкові й області

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 27 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вдень 27 грудня по місту та області очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.