Вуличне освітлення у Харкові працюватиме довше – мерія

У Харкові подовжили час роботи вуличного освітлення на 30 хвилин.

«Як повідомили в КП «Міськсвітло», зовнішнє освітлення тепер вимикають не о 21:00, а о 21:30. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з великою кількістю звернень харків’ян», – зазначили у Харківській міськраді.