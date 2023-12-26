Вуличне освітлення у Харкові працюватиме довше – мерія
Фото: Харківська міськрада
У Харкові подовжили час роботи вуличного освітлення на 30 хвилин.
«Як повідомили в КП «Міськсвітло», зовнішнє освітлення тепер вимикають не о 21:00, а о 21:30. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з великою кількістю звернень харків’ян», – зазначили у Харківській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові подовжили час роботи вуличного освітлення на 30 хвилин.".