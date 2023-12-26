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Вуличне освітлення у Харкові працюватиме довше – мерія

Суспільство 14:17   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Вуличне освітлення у Харкові працюватиме довше – мерія Фото: Харківська міськрада

У Харкові подовжили час роботи вуличного освітлення на 30 хвилин.

«Як повідомили в КП «Міськсвітло», зовнішнє освітлення тепер вимикають не о 21:00, а о 21:30. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з великою кількістю звернень харків’ян», – зазначили у Харківській міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові подовжили час роботи вуличного освітлення на 30 хвилин.".